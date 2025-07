Vlahovic per il Milan è più un’opportunità da fine mercato che un nome caldo in questo momento

Dusan Vlahovic resta il nome in cima alla lista dei desideri del Milan per il ruolo di attaccante. Nel corso di questi giorni si è parlato di come il Diavolo potesse presto presentare una prima offerta alla Juventus per il serbo, ma la realtà dei fatti è un'altra, anche perché non avendo risorse infinite sul mercato, il direttore sportivo Igli Tare sta continuando a temporeggiare e lavorare in silenzio per regalare a Max Allegri il giocatore di cui ha bisogno.

A fronte di questo, stando a quanto riportato questa mattina dai colleghi di Tuttosport, Vlahovic per il Milan è più un’opportunità da fine mercato che un nome caldo in questo momento, anche se molto dipenderà ovviamente da come si evolveranno le cose nel corso di questi giorni e dalle opportunità che si paleseranno.