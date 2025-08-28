Vlahovic resta alla Juve al 99%: parola del dg bianconero Damien Comolli

Dichiarazioni importanti quelle fatte da Damien Comolli, direttore generale della Juventus, che è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 al termine dei sorteggi di Champions League che si sono celebrati oggi a Nyon in Svizzera. Il dirigente bianconero ha di fatto confermato la permanenza di Dusan Vlahovic nella squadra di Tudor fino alla fine della stagione. Difficile dunque che alcuni club, Milan su tutti ma anche gli altri interessati, riescano a concludere un'operazione in pochi giorni.

Le parole di Damien Comolli su Dusan Vlahovic: "Per prima cosa, se ho capito bene, non c'è alcuna frizione tra noi e Dusan: lui è parte della squadra e al 99% resterà e starà con noi tutta la stagione. Ci sono state tante discussioni con alcune club ma nulla di concreto. Credo che lui, a sua volta, voglia rimanere. Possiamo considerare che rimarrà con noi tutto l'anno, una buona notizia perché è un buon giocatore. La società ci garantisce un buon sostegno, abbiamo dei vincoli legati al fair play finanziario fino al 2027: a volte la differenza di pochi milioni tra due club sembrano pochi ma non lo sono"