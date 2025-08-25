Zuliani: "Se il Milan si presenta da Comolli e offre 25 milioni alla Juve per il cartellino e ne da 12 al giocatore, Vlahovic va a Milano. Ma il Milan non glieli darà mai"

Claudio Zuliani, direttore di TuttoJuve, si è così espresso sul futuro di Dusan Vlahovic: "Il mercato lo conosciamo, può succedere di tutto in quest'ultima settimana, se il Milan si presenta da Comolli e offre 25 milioni alla Juventus per il cartellino e ne da 12 al giocatore, Vlahovic va a Milano. Ma il Milan 12 milioni a Vlahovic non li darà mai, per cui il serbo resta a Torino. Gioca, fa i suoi gol e viene pagato per il contratto che ha firmato da qui fino a giugno, poi sarà libero di scegliere la strada che ritiene più giusta".

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento su suo canale YouTube, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan, parlando dell'affare saltato di Victor Boniface e di Dusan Vlahovic, a segno ieri con la Juventus all'esordio in Serie A:

"La storia di Boniface è terminata con il giocatore che rientra in Germania dopo le visite mediche bocciate dal Milan. Milan che ha continuato nei contatti, nella giornata di oggi per Conrad Harder. Vi ho raccontato nei giorni scorsi come si stesse continuando a parlare, ed è un dialogo molto positivo con lo Sporting. A questa notte l'accordo tra il Milan e lo Sporting non è lontano, anzi, Milan e Sporting stanno andando avanti. Stiamo parlando intorno ai 24 milioni di euro più 3 di bonus. Si sta discutendo su una percentuale per la rivendita ma insomma, il discorso Harder tra il Milan e lo Sporting va avanti bene. Bisognerà continuare a parlare con l'agente del giocatore, che da quanto mi raccontano era a San Siro per Milan-Cremonese, quindi bisognerà parlare di questo discorso legato ad Harder in termini contrattuali con il ragazzo. Si sta già cominciando a parlare, perché il Rennes, mentre il Milan chiudeva Boniface, si era mosso con grande forza su Conrad Harder. Ha venduto Kalimuendo, ha i soldi per prenderlo e per offrire un contratto importante e promettergli un percorso del tipo: "Vieni qui, fai due anni e poi puoi andare in Premier League", mentre il Milan è un livello di club diverso e quindi può promettere subito una visibilità diversa al giocatore".

Su Dusan Vlahovic: "Teniamo aperta la porta Vlahovic, sappiamo la questione legata al Milan con i costi che restano il punto interrogativo. Sappiamo anche di altre vicende, ma certamente Vlahovic resta uno dei nomi da tenere sotto controllo con questo assist di Igor Tudor per capire di più".