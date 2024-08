Anche oggi Camarda si è allenato col Milan Futuro. Non è da escludere la chiamata di Fonseca

vedi letture

Francesco Camarda si è allenato anche oggi col Milan Futuro, così come Bartesaghi e Zeroli hanno lavorato agli ordini di Daniele Bonera. Ricordiamo che la squadra farà il suo storico esordio in Serie C contro la Virtus Entella, gara in programma domenica sera. La squadra Under 23 oggi ha giocato una partita amichevole contro la Primavera, riporta SkySport.

Tuttavia non è da escludere che il centravanti 16enne venga comunque aggregato da Paulo Fonseca in vista della partita di Serie A contro il Parma, considerando l'infortunio che ha messo ko Alvaro Morata.