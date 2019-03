Di Stefano: "L'unico interrogativo in vista del derby è Biglia, ma non è detto che giocherebbe al posto di Bakayoko"

Peppe Di Stefano di Sky Sport ha parlato delle possibili scelte di Gattuso in vista del derby di domenica sera: "Sono convinto che il suo Milan, quello che l'ha trascinato dalla parte destra alla sinistra della classifica, sia il Milan che scenderà in campo contro l'Inter. Le geometrie di Biglia potrebbero fare a caso del Milan, visto che i rossoneri nelle ultime settimane hanno vinto, preso pochi gol, ma hanno giocato male. Può essere questo l'unico punto interrogativo, con Biglia titolare. Non per forza, in quel caso, starebbe fuori Bakayoko. Paquetà, infatti, ci ha fatto vedere di non essere in grandissime condizioni nelle ultime partite".