Come riportato dai nostri inviati Antonio Vitiello e Pietro Mazzara, Alexis Saelemaekers è arrivato a Milanello con un nuovo look. Il calciatore belga, dopo aver osservato il periodo di vacanze, si è tinto i capelli di biondo. Saelemaekers sarà un punto fermo del Milan anche in questa nuova stagione che inizia oggi.