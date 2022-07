FOTO MN - Milan, primo allenamento in rossonero per Adli

Fonte: dagli inviati: Vitiello, Mazzara e Gioia

Oggi è il primo giorno in cui Yacine Adli si allena con il Milan. Dopo averlo acquistato lo scorso agosto, Adli è rimasto al Bordeaux, club storico francese che però è retrocesso in Ligue 2. Oggi, 4 luglio, Adli sta disputando il suo primo allenamento con la maglia del Milan. Il centrocampista è pronto per mettersi in mostra e ritagliarsi il suo spazio.