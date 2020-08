FOTO MN - Milanello, lo striscione della Curva Sud Milano: "Lottiamo insieme per tornare protagonisti"

Nel giorno del raduno della squadra rossonera a Milanello, la Curva Sud Milano ha appeso uno striscione fuori dai cancelli del Centro sportivo rossonero a sostegno della squadra in vista della nuova stagione: "Nessun ennesimo ribaltone, il buon auspicio per la stagione: lottiamo insieme per tornare protagonisti. Forza ragazzi, forza Milan".