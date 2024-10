Milan, Camarda sarà convocato da Fonseca per il Bologna

Sabato contro il Bologna, sfida in programma alle 18 al Dall'Ara, Paulo Fonseca non avrà a disposizione nè Luka Jovic, nè Tammy Abraham che anche oggi hanno lavorato a parte a Milanello. Per questo motivo, come riferisce Sky, stamattina Francesco Camarda si è allenato con la prima squadra rossonera e sarà convocato dal tecnico portoghese per la trasferta in terra emiliana. Pochi giorni fa, il giovanissimo attaccante milanista ha fatto il suo esordio in Champions League contro il Club Brugge.

DOVE VEDERE BOLOGNA-MILAN

Data: sabato 26 ottobre 2024

Ore: 18.00

Stadio: Renato Dall'Ara, Bologna

TV: DAZN

Web: MilanNews.it