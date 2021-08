Milan, gli scatti dell'allenamento odierno alla vigilia della sfida al Valencia

Giorno di vigilia per il Milan. La squadra ha continuato a lavorare a Milanello prima della partenza per Valencia, prevista per domani, in occasione dell'amichevole contro la squadra iberica. Ecco gli scatti del giorno postati sui social da AC Milan:

Work continues at Milanello ahead of our trip to Valencia



A Milanello si continua a lavorare prima della partenza per Valencia #SempreMilan pic.twitter.com/gbcE0VFf9Q — AC Milan (@acmilan) August 3, 2021