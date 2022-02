Come aveva comunicato nella giornata di ieri il club rossonero sul proprio sito, questa mattina i rossoneri avrebbero dovuto svolgere un allenamento sul campo in preparazione in vista del match di Coppa Italia contro la Lazio. A causa del forte vento di oggi, però, la squadra di Mister Stefano Pioli si è allenata, per precauzione, in palestra.