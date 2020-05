Milanello, allenamento di squadra da domani o lunedì

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, anche oggi a Milanello i giocatori rossoneri hanno svolto un lavoro di tipo individuale con il pallone, sotto gli occhi di Frederic Massara. Gli allenamenti di gruppo, in base al protocollo, potrebbero riprendere domani o lunedì prossimo. Nella giornata di sabato, infatti, è prevista una seduta mattutina a cui parteciperà l'intera squadra ad eccezione di Kessie, ancora out per quarantena.