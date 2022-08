Milanello, in via di ultimazione i lavori per la struttura per le giovanili. La piastra dei portieri dedicata a Villiam Vecchi

MilanNews.it

Come riporta questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, sono quasi terminati a Milanello i lavori per la struttura dedicata ai giocatori delle giovanili, comprensiva di spogliatoi, palestra e tribune. La piastra dei portieri, vale a dire la zona in cui si allenano i numeri uno del Milan, è stata dedicata a Villiam Vecchi, ex estremo difensore milanista scomparso qualche giorno fa.