Milanello, l'agenda della settimana: mercoledì la ripresa degli allenamenti

Si apre una settimana senza doppi impegni e di soli allenamenti per i rossoneri, che a Milanello prepareranno la prossima partita di campionato contro il Cagliari in programma domenica 10 febbraio a San Siro.

Dopo i due giorni di riposo previsti in seguito alla trasferta di Roma, mercoledì la ripresa dei lavori avverrà alle 11.30. Da mercoledì a venerdì, allo stesso orario, la squadra scenderà in campo ancora alla mattina in singole sessioni. Sabato, alla vigilia, si svolgeranno prima la conferenza stampa di Mister Gattuso e poi, a partire dalle 15.00, la rifinitura.

Domenica, nuovamente nel posticipo delle 20.30, i rossoneri affronteranno in casa la formazione sarda nella 23° giornata di Serie A.