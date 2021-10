Milanello, oggi giornata di riposo per i rossoneri: domani pomeriggio la ripresa degli allenamenti

Stefano Pioli ha concesso per oggi una giornata di riposo ai sui ragazzi: la rirpresa degli allenamenti a Milanello è prevista per domani pomeriggio quando il tecnico rossonero ritroverà i primi giocatori rientrati dagli impegni con la nazionale. Il prossimo match del Milan è in programma sabato sera a San Siro contro il Verona.