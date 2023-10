milanello report : atletica e forza per i rossoneri

Rossoneri a Milanello questa mattina per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento odierno, sempre a ranghi ridotti per l'assenza dei giocatori impegnati con le rispettive selezioni nazionali.

REPORT

Prima parte in palestra per l'attivazione muscolare e alcuni esercizi sulla forza. A seguire, sul campo, il gruppo ha eseguito lavori atletici tra gli ostacoli bassi e i pali. L'allenamento è proseguito con i giocatori impegnati in una serie di allunghi sul lato corto del campo, prima del rientro negli spogliatoi.

SABATO 14 OTTOBRE

Il programma prevede un allenamento al mattino.