MILANELLO REPORT - Atletica e tecnica per i rossoneri

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Mattinata a Milanello per i rossoneri, con una nuova sessione di allenamento in vista del prossimo impegno di campionato, che vedrà il Milan impegnato a San Siro domenica 26 febbraio alle 20.45 contro l'Atalanta.

REPORT

Attivazione muscolare in palestra per il gruppo, prima di uscire sul campo rialzato dove il riscaldamento è terminato con alcuni esercizi atletici. L'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in una serie di esercitazioni tecniche che hanno preceduto una partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna.

VENERDÌ 24 FEBBRAIO

Il programma prevede un allenamento al mattino.