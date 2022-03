MILANELLO REPORT - Di nuovo al lavoro sotto gli occhi di Maldini e Massara

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ritrovo a Milanello per i rossoneri all'ora di pranzo, per riprendere gli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da Mister Pioli. Squadra al lavoro ancora con un gruppo ridotto a causa degli impegni delle selezioni Nazionali. Presenti presso il Centro Sportivo anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Gruppo subito in campo per effettuare l'attivazione muscolare eseguita con l'ausilio degli attrezzi. A seguire, per terminare il riscaldamento, una serie di torelli a tema. L'allenamento è proseguito con alcuni lavori sul possesso, prima di una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni in porta. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.

MERCOLEDÌ 30 MARZO

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.