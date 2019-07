MILANELLO REPORT - Doppio allenamento, il racconto

A Milanello è cominciata una nuova settimana di allenamenti, la seconda - in vista della partenza per l'International Champions Cup - dopo l'inizio ufficiale della stagione 2019/20.

Doppia sessione in programma per la giornata di lunedì. Alla mattina la squadra ha svolto un'attivazione muscolare in palestra e poi, divisa in gruppi, un lavoro tattico in campo sotto una pioggia battente. Al pomeriggio, invece, spazio a un'attivazione coordinativa attraverso esercizi in frequenza; al termine i rossoneri hanno giocato una partita tecnica prima di concludere con un lavoro di condizionamento sempre di tipo tecnico.