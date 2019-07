MILANELLO REPORT - Giornata di tattica per i rossoneri

Nuova giornata di allenamento a Milanello per i ragazzi di Mister Giampaolo, divisa in due diverse sessioni.



Al mattino seduta dedicata al lavoro per reparti. Alle 9.30 sono usciti sul campo i centrocampisti e gli attaccanti, mentre successivamente è stata la volta dei difensori. La prima parte è stata caratterizzata da una fase di riscaldamento e attivazione muscolare con esercizi sui cambi di direzione e rapidità. Subito dopo è stata introdotta la palla per una serie di esercitazioni di tecnica pura.

I diversi reparti hanno svolto poi un lavoro specifico focalizzato sulla tattica sui campi dietro la palestra: centrocampisti e attaccanti sul campo rialzato, mentre i difensori sul ribassato.

La squadra è poi tornata al lavoro alle ore 18.00 sul rialzato: prima esercizi, poi una partitellasuddivisa in quattro tempi da quattro minuti ciascuno. Domani, domenica 14 luglio, la preparazione proseguirà sempre con una doppia seduta di allenamento.