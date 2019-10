MILANELLO REPORT - Il racconto dell'allenamento: Calhanoglu, Kessie, Leao, Piatek e Rebic in gruppo

Una forte pioggia ha accolto i rossoneri per l'allenamento in programma in mattinata. Çalhanoğlu, Kessié, Leão, Paquetá, Piątek e Rebić, in attesa degli ultimi rossoneri impegnati, sono tornati a Milanello dopo aver risposto alle convocazioni e alle gare delle rispettive nazionali.

IL REPORT

Squadra in palestra dalle 10.30 dove ha svolto la maggior parte della sessione odierna: lavoro sulla forza eseguito attraverso l'ausilio degli attrezzi, lavoro a terra e sessione di stretching. Al termine il gruppo è uscito sul campo per effettuare un po' di attività tecnica con alcuni torelli a tema e poi una serie di uno contro uno prima di rientrare negli spogliatoi.

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE

Per mercoledì 16 ottobre il programma prevede un solo allenamento pomeridiano: squadra pronta alle 15.30.