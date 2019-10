MILANELLO REPORT - Il racconto: focus sulla tattica

Squadra nuovamente al lavoro per l'allenamento mattutino in programma alle 10.30. Il gruppo di Stefano Pioli, al completo, si è avvicinato sempre di più alla prossima sfida di campionato che vedrà il Milan affrontare il Lecce domenica 20 ottobre alle 20.45 a San Siro. Presenti a Milanello anche Zvonimir Boban, Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

La sessione è iniziata in palestra dove i rossoneri hanno effettuato l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo per un'ulteriore parte di riscaldamento con una serie di esercizi focalizzati sulla reattività muscolare eseguiti usando degli ostacoli bassi. Al termine il Mister ha schierato due squadre per dare il via alla fase tattica, che si è conclusa giocando una partitella su campo ridotto.

VENERDÌ 18 OTTOBRE

Per venerdì 18 ottobre il programma prevede un solo allenamento al mattino.