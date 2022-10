MILANELLO REPORT - Penultimo allenamento in vista del Chelsea

Fonte: acmilan.com

Ritrovo a Milanello per pranzo, per poi scendere negli spogliatoi nel primo pomeriggio per il penultimo allenamento in preparazione del prossimo match di Champions League, che vedrà il Milan impegnato a Londra contro il Chelsea.

REPORT

Prima parte in palestra, dove il gruppo ha effettuato l'attivazione muscolare per poi uscire sul campo rialzato e terminare la fase di riscaldamento con alcuni torelli a tema. A seguire, una serie di esercitazioni tecniche e la fase tattica della sessione odierna, che si è chiusa con la consueta partitella su campo ridotto.

MARTEDÌ 4 OTTOBRE

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino (primi 15 minuti aperti alla stampa), mentre la partenza per Londra è prevista nel pomeriggio. La conferenza stampa del Mister, affiancato da Olivier Giroud, si terrà a Stamford Bridge alle ore 19.20 (local time), le 20.20 italiane.