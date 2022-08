MILANELLO REPORT - Prove generali a San Siro

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Questa mattina i rossoneri si sono ritrovati a San Siro dove hanno effettuato l'allenamento odierno per provare il terreno di gioco in vista dell'esordio in campionato previsto per sabato 13 alle 18.30 quando i rossoneri affronteranno l'Udinese.

REPORT

Squadra in campo per iniziare con l'attivazione muscolare svolta con l'aiuto degli ostacoli bassi e dei coni, il riscaldamento è proseguito con alcuni torelli a tema. Terminata la prima parte del lavoro, il gruppo ha iniziato una serie di esercitazioni sul possesso, seguite da lavoro tecnico prima della consueta partitella su campo ridotto.

VENERDÌ 12 AGOSTO

Il programma di domani a Milanello prevede l'allenamento al mattino mentre alle 14 è prevista la conferenza stampa di Mister Pioli.