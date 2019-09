MILANELLO REPORT: rapidità, tattica e partitella in vista del Torino

Squadra a Milanello questa mattina per il terzo allenamento settimanale in vista del prossimo turno di campionato che vedrà il Milan affrontare giovedì sera il Torino nel posticipo della quinta giornata.

SEDUTA

L'allenamento è iniziato alle 10.30 con la squadra in palestra per effettuare l'attivazione muscolare. Terminata la fase di riscaldamento, i rossoneri si sono spostati sul campo, il ribassato alle spalle degli spogliatoi, dove hanno proseguito nel lavoro atletico con una serie di esercitazioni basate sulla rapidità eseguite con l'ausilio degli ostacoli bassi e dei coni. A seguire, Mister Giampaolo ha dato il via alla parte tattica, chiusa dalla consueta partitella su campo ridotto.

MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE

Il programma di domani, mercoledì 25 settembre, prevede l'allenamento di rifinitura al mattino, la conferenza stampa di Mister Giampaolo (in programma alle 14.00) e la partenza della squadra da Milanello verso Torino.