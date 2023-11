milanello report - Rossoneri al lavoro al mattino tra test fisici, tecnica e partitelle

La squadra rossonera ha sostenuto un allenamento mattutino nel Centro Sportivo di Milanello. I giocatori si sono ritrovati per la colazione e, successivamente, hanno raggiunto gli spogliatoi per l'inizio della seduta che si è svolta in palestra.

Dopo l'attivazione a secco sono stati effettuati dei test fisici sul campo. Mister Pioli si è poi concentrato su esercizi di tecnica individuale e passing drills. Nella parte finale della seduta, infine, spazio per alcune partitelle.

SABATO 18 NOVEMBRE

Ritrovo al mattino per l'ultimo allenamento della settimana. Alla squadra verranno poi concessi due giorni di riposo. La ripresa è fissata per martedì 21 novembre all'ora di pranzo.