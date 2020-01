MILANELLO REPORT - Si riparte: lavoro a gruppi per i rossoneri

Squadra al lavoro questo pomeriggio a Milanello dopo il giorno di riposo concesso da Mister Pioli dopo la vittoria con l'Udinese. Presenti per assistere all'allenamento Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara.

Attivazione muscolare per tutti in palestra, con una serie di esercizi agli attrezzi; a seguire, squadra in campo suddivisa in due gruppi. Il primo, composto dai giocatori impegnati domenica, ha svolto lavoro aerobico lungo il perimetro del campo.

Il secondo, invece, ha effettuato un lavoro tecnico focalizzato inizialmente sul possesso palla e successivamente su alcune simulazioni di gioco con aperture, cross e tiri in porta. Per questo secondo gruppo, partitella finale su campo ridotto prima di rientrare negli spogliatoi.

Il programma di domani, mercoledì 22 gennaio, prevede un allenamento al mattino: ritrovo a Milanello per colazione.