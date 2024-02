milanello report : tattica e possesso per i rossoneri

Squadra a Milanello per l'allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato contro il Frosinone, in programma sabato 3 febbraio alle 18.00 allo Stadio Stirpe.

REPORT

Gruppo in palestra per iniziare con l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo rialzato, dove il lavoro è proseguito con alcune esercitazioni sul possesso. Il gruppo ha continuato con un focus sulla tattica per poi terminare la seduta con una serie di partitelle su campo ridotto.

VENERDÌ 2 FEBBRAIO

Il programma prevede un allenamento al mattino, la conferenza di Mister Pioli alle 14.00 - live su Milan TV, YouTube e Twitch - e la partenza per Frosinone alle ore 16.00.