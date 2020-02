MILANELLO REPORT: test atletici per i rossoneri

Appuntamento a Milanello per colazione per i rossoneri, impegnati questa mattina nel secondo allenamento settimanale in preparazione della prossima gara di campionato, nella quale il Milan, domenica 1° marzo alle 12.30, ospiterà il Genoa a San Siro.

IL REPORT

Attivazione muscolare in palestra per tutto il gruppo prima di uscire sul campo centrale, dove la squadra ha effettuato una serie di test atletici come da programma odierno.

Per giovedì 27 febbraio è ancora previsto un solo allenamento mattutino, con il ritrovo a Milanello fissato sempre per colazione.