MILANELLO REPORT - Ultimi dettagli verso il Genoa

Penultimo allenamento, prima della rifinitura di domani, questa mattina a Milanello dove la squadra si è ritrovata per colazione prima di scendere in campo per proseguire la preparazione in vista della prossima partita di campionato contro il Genoa.

In palestra la squadra ha iniziato con l'attivazione muscolare e con una serie di esercizi sulla forza. Squadra poi in campo sul centrale per una serie di esercitazioni tecniche iniziate con un torello a tema e seguite da un lavoro specifico sui tiri in porta, per chiudere l'allenamento odierno.

I portieri hanno svolto lavoro specifico con il preparatore Luigi Turci.

Il programma di domani, sabato 29 febbraio, prevede l'allenamento di rifinitura nel pomeriggio al termine squadra in ritiro a Milanello.