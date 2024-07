MN - Fonseca a colloquio con Saelemaekers a inizio allenamento

In questi minuti è in corso il primo allenamento del Milan in questa nuova stagione 2024/2025. I rossoneri, per la prima volta, sono diretti sul campo dal nuovo tecnico Paulo Fonseca. Il mister portoghese, dopo essersi presentato questa mattina in conferenza stampa, al momento dell'ingresso in campo e durante le prime fasi di allenamento si è intrattenuto a colloquio con Alexis Saelemaekers, come riportato dagli inviati di MilanNews.it presenti a Milanello.

Poco dopo Fonseca ha parlato anche con Fikayo Tomori, uno dei leader difensivi. Per quanto riguarda l'esterno belga, il Milan aspetta l'offerta giusta per lasciarlo partire dopo il buon anno in prestito a Bologna.