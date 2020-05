MN - Ibra tra palestra e terapie. La squadra lavora su forza e tattica

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, Zlatan Ibrahimovic oggi ha svolto esercizi in palestra per la parte alta del corpo e ha iniziato a sottoporsi alle terapie per curare il soleo del polpaccio destro. La squadra, invece, oggi ha svolto un doppio allenamento: il focus del mattino è stato incentrato sulla forza, mentre nel pomeriggio sulla tattica.