Nonostante la delusione finale per il pareggio subito in extremis dal Lecce nell'ultima giornata, per il Milan domani è già giornata di vigilia. Il programma di domani a Milanello prevede la seduta di rifinitura al mattino e, successivamente, la conferenza stampa di Stefano Pioli alle 15. Più tardi, poi, la partenza in aereo per Roma.