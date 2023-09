MN - Iniziata la seduta pre Newcastle: Ibra a bordocampo. Presenti anche Pellegrino e Romero

Il Milan ha cominciato in questi minuti l'allenamento della vigilia di Milan-Newcastle, prima partita di Champions League che si giocherà domani alle 18.45 a San Siro. Sul campo del centro sportivo di Carnago presenti tutti i giocatori della rosa di Stefano Pioli, compresi quelli non inseriti in lista europea vale a dire Pellegrino e Romero. Assenti solamente i tre infortunati: Kalulu, Bennacer e Caldara. A bordo campo osserva e partecipa anche Zlatan Ibrahimovic arrivato a Milanello a sorpresa pochi minuti fa (CLICCA QUI).