Fonte: Pietro Mazzara

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto appreso da Milannews.it, Ismael Bennacer, che ha saltato le ultime partite per un problema muscolare, non si è allenato oggi in gruppo a Milanello nella seduta di rifinitura in vista del match di domani sera contro il Tottenham a San Siro, valido per l'andata degli ottavi di Champions League.