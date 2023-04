MN - Milanello, al via la rifinitura prima del Napoli: Kalulu inizia la seduta in gruppo

Fonte: dai nostri inviati Antonio Vitiello e Antonello Gioia

© foto di Antonello Gioia

Il Milan ha iniziato pochi istanti fa la rifinitura a Milanello in vista del match di Champions League di domani sera contro il Napoli. In gruppo è presente anche Pierre Kalulu, che ha saltato le ultime partite per un problema muscolare al polpaccio rimediato in nazionale. Vedremo se il francese svolgerà l'intera seduta con i compagni o se, come ieri, solo una parte.