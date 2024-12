MN - Milanello, assente Okafor. Florenzi lavora in palestra

vedi letture

Il Milan ha iniziato da pochi minuti l'allenamento di rifinitura a Milanello in vista della partita di Champions League di domani sera alle ore 21 a San Siro contro la Stella Rossa. Agli ordini di Paulo Fonseca, come riportano gli inviati di MilanNews.it presenti al centro sportivo rossonero, non c'è Noah Okafor che dunque si aggiunge alla lista degli indisponibili per la gara di domani. Presente invece a Milanello Alessandro Florenzi che si sta allenando individualmente in palestra.

ARBITRO: Jesús Gil Manzano ESP

ASSISTENTI: Diego Barbero ESP - Ángel Nevado ESP

QUARTO UOMO: Francisco José Hernandez Maeso ESP

VR: Cesar Soto Grado ESP

AVRA: Benjamin Brand GER

DOVE VEDERE MILAN-STELLA ROSSA

Data: mercoledì 11 dicembre 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Sky Sport, NOW Tv

Web: MilanNews.it