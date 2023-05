MN - Milanello, lavoro personalizzato per Ibra. Thiaw regolarmente in gruppo

MilanNews.it

Allenamento mattutino per il Milan quest'oggi al centro sportivo di Milanello. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it Malick Thiaw, uscito nel corso del secondo tempo del derby di Champions per crampi, si è allenato regolarmente in gruppo ed è a disposizione per la Sampdoria. Per Zlatan Ibrahimovic, invece, prosegue il lavoro personalizzato.

di Antonio Vitiello