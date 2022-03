MN - Milanello, oggi lavoro personalizzato per Ibrahimovic. Nessun problema per Maignan

Fonte: Antonio Vitiello

Secondo quanto appreso da Milannews.it, Zlatan Ibrahimovic ha svolto oggi un allenamento personalizzato a Milanello. Da capire nei prossimi giorni se l'attaccante svedese tornerà a lavorare in gruppo e se potrà recuperare per il match di domenica sera contro il Napoli. Il centravanti rossonero non gioca una partita ufficiale da oltre un mese (23 gennaio contro la Juventus). Nessun problema invece per Maignan, reduce dal pestone di Lautaro Martinez ieri nel derby di Coppa Italia contro l'Inter.