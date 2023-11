MN - Musah squalificato in Champions: ecco come ha lavorato oggi a Milanello

vedi letture

Yunus Musah è squalificato e non potrà prendere parte domani sera alla sfida tra Milan e Borussia Dortmund, penultima sfida del girone di Champions League del Diavolo, cruciale in ottica qualificazione agli ottavi di finale. Il centrocampista americano dunque potrà riposarsi in vista dei prossimi impegni di campionato, recuperando dopo un periodo in cui ha giocato quasi senza interruzioni, considerando anche gli impegni con la nazionale statunitense.

Oggi Musah a Milanello ha svolto un lavoro personalizzato. Questo perchè il calciatore non sarà a disposizione di Pioli e anche perché era uscito anzitempo dalla partita contro la Fiorentina per un problema di crampi. Vista la squalifica, si è approfittato per far svolgere al centrocampista ex Valencia un lavoro più preciso di recupero in vista dei prossimi impegni.

di Antonello Gioia