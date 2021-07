MN - Prima amichevole: sabato 17 contro la Pro Sesto, in attesa dell'ufficialità

Sabato 17 a Milanello dovrebbe andare in scena la prima amichevole stagionale del Milan, ancora in fase di ufficializzazione, sui campi interni del centro sportivo (probabilmente il ribassato) e a porte chiuse. Il primo avversario, in attesa di definire gli altri test oltre a quello di Nizza del 31 luglio, sarà la Pro Sesto. L'orario è in fase di definizione, ma sarà quasi certamente al pomeriggio.