MN - Stamattina Boban, Maldini e Massara a Milanello

Tutta la dirigenza al completo stamattina a Milanello per l’allenamento della squadra. Zvonimir Boban, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno assistito alla seduta della squadra di Stefano Pioli che domenica alle 15.00 affronterà il Parma allo stadio Tardini, in una trasferta in cui tutta la società si augura di cominciare a invertire la rotta in classifica dopo il pareggio contro il Napoli. Dirgenza al completo per manifestare vicinanza al gruppo e all'allenatore, ma soprattutto per alzare ancora di più la concentrazione in un momento delicato della stagione.