MN - Tegola Bennacer: ecco quanto dovrebbe stare fermo dopo l'infortunio

Il Milan ha comunicato poco fa l’esito dei primi esami strumentali ai quali si è sottoposto Ismael Bennacer. La nota del club recita così: “Gli esami a cui è stato sottoposto oggi Bennacer hanno confermato una lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Fra una settimana verrà effettuata una rivalutazione specialistica al fine di definire il trattamento migliore per il pieno recupero funzionale”. Dunque, dopo il controllo specialistico, si saprà anche che tipo di percorso terapeutico dovrà affrontare.

Infortunio Bennacer: ecco quanto sarà fermo

Tuttavia, si va verso la conferma del periodo di stop che è stimato in almeno tre mesi, come da prima diagnosi dello staff della nazionale algerina. Di conseguenza, per rivedere in campo Bennacer al pieno della condizione tra guarigione clinica e ritorno in forma, si dovrà attendere il mese di gennaio. Una tegola non da poco per Fonseca, che adesso dovrà anche ridisegnare le alternanze in mezzo al campo. Kevin Zeroli e Silvano Vos sono i due profili di Milan Futuro che dovrebbero essere “promossi” in prima squadra.