MN - Verso Atalanta-Milan: torna Tomori dal 1', ballottaggio Nkunku-Gimenez

Dopo il pareggio contro il Pisa, il Milan si prepara alla trasferta di Bergamo contro l'Atalanta in programma martedì sera. In vista di questa gara, Massimiliano Allegri ridarà una maglia da titolare a Fikayo Tomori che ha avuto un turno di riposo contro i toscani (al suo posto ha giocato Koni De Winter). In attacco, Rafael Leao, autore di tre gol nelle ultime tre partite, è certo di giocare dal primo minuto, mentre per l'altra maglia da titolare sono in ballottaggio Santiago Gimenez e Christopher Nkunku.

Oggi è una giornata importante a Milanello per capire se stamattina Ruben Loftus-Cheek e Pervis Estupinan torneranno a lavorare in gruppo e potranno quindi essere convocati da Allegri. Il centrocampista inglese è alle prese con un affaticamento muscolare (no lesioni) rimediato nella rifinitura prima della Fiorentina, mentre l'esterno sudamericano si è fatto male alla caviglia durante una partita con il suo Ecuador.

