MN - Verso Bologna: Leao provato come trequartista centrale. Rebic dal 1'

La negatività di Hakan Calhanoglu non gli permetterà di essere a disposizione per la sfida di domani contro il Bologna. Il turco dovrà sostenere le visite per l'idoneità sportiva, necessarie per ottenere il semaforo verde in vista del ritorno all'attività agonistica. Con Brahim Diaz fuori per infortunio, ecco che Stefano Pioli ha pensato a Rafael Leao come trequartista centrale con Saelemaekers a destra e Ante Rebic a sinistra nel trio alle spalle di Zlatan Ibrahimovic.