MN - Verso Fiorentina-Milan: venerdì mattina la conferenza stampa di Pioli a Milanello

vedi letture

Dopo la sosta per le nazionali, il Milan tornerà in campo in campionato sabato sera in casa della Fiorentina. Come sempre, alla vigilia della sfida, Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa a Milanello: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle 10.30 nella sala conferenza del Centro sportivo di Carnago.

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN

Data: sabato 30 marzo 2024

Ore: 20.45

Stadio: Stadio Franchi, Firenze

TV: DAZN, zona DAZN, Sky

Web: MilanNews.it