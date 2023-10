MN - Verso Milan-Juventus: sabato alle 14 la conferenza stampa di Pioli

In vista del match contro la Juventus valido per la 9^ giornata di Serie A e in programma domenica sera a San Siro, Stefano Pioli interverrà sabato pomeriggio in conferenza stampa nel Centro Sportivo di Milanello: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle 14.