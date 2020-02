Ottimismo Donnarumma: "Back soon"

"Back soon", così Gigio Donnarumma ha commentato il suo stato di salute dopo la seduta d'allenamento di oggi pomeriggio, terminata pochi minuti fa in quel di Milanello. Il portiere, che avrebbe dovuto saltare la partita di domani contro il Genoa per poi essere in campo contro la Juventus mercoledì, è in netto miglioramento e c'è ottimismo per vederlo tra i pali nella semifinale contro i bianconeri.

