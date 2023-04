© foto di Antonio Vitiello

Vigilia di Champions League a Milanello questa mattina. Il Milan è sceso in campo al centro sportivo di Carnago per gli ultimi preparativi in vista della sfida di andata dei quarti di finale contro il Napoli che si giocherà domani sera a San Siro, ore 21. Tutte le foto dei nostri inviati Antonio Vitiello e Antonello Gioia.