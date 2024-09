PHOTOGALLERY MN - Vigilia Bayer Leverkusen-Milan: le immagini della rifinitura a Milanello

Il Milan ha svolto questa mattina a Milanello l'allenamento di rifinitura alla vigilia della sfida contro il Bayer Leverkusen, valida per la seconda giornata della fase campionato di Champions League. Per la seconda partita stagionale in Europa, Paulo Fonseca avrà di nuovo a disposizione Davide Calabria e Noah Okafor, mentre Alvaro Morata sembra aver risolto la borsite e oggi ha lavorato regolarmente in gruppo.

Non partiranno per la Germania gli infortunati Sportiello, Florenzi e Bennacer, a cui si aggiunge anche Jovic che non è stato inserito nella lista UEFA ma che sta comunque svolgendo la rifinitura con il gruppo milanista.

Ecco alcune foto della seduta scattate dall'inviato di Milannews.it nel Centro sportivo rossonero: